Reyniers krijgt gelijk van minister Peeters over ontbrekende verkeersborden

grimbergen Microbrou­we­rij Grimbergen schiet van de eerste keer raak: zilver op World Beer Awards. “En als de brexit er niet was hadden we misschien nog meer prijzen”

Het champagnebier van de microbrouwerij valt nu al in de prijzen. “We haalden zilver en maken kans om beste ‘brut bier’ ter wereld te worden. Dat weten we op 25 augustus.” De twee andere bieren kwamen niet tijdig aan in Londen, de schuld van de Brexit

9 augustus