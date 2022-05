REPORTAGE in het ‘ground zero’ van de asbestproblematiek: “Vervuiler zou moeten betalen om Kapelle-op-den-Bos écht asbestarm te maken”

Kapelle-op-den-Bos“Kapelle-op-den-Bos is de ground zero van de asbestproblematiek in de wereld.” Dat vertelde Eric Jonckheere, die zijn beide ouders en twee broers aan asbestkanker verloor én nu ook zelf ziek is, vorige week in een artikel in deze krant. Maar hoe dramatisch is het vandaag nog in de ‘asbestgemeente’? Wij schetsen de situatie met Jan Geudens, die als één van de weinigen asbestkanker ‘overwon’, en burgemeester Renaat Huysmans.