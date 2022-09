Prikkelarm kermismoment viel in het water “Slechts twee kramen namen deel”

Kapelle-op-den-Bos Bestolen brouwers­kop­pel ontroerd door steun van buurt: “De inbrekers namen zelfs de boekentas van onze jongste zoon mee”

Eindelijk een lichtpuntje in moeilijke tijden was het voor Linda D’Hollander (47) uit Kapelle-op-den-Bos en haar echtgenoot: de braderie, waar ze hun zelfgebrouwen bier verkochten. De vreugde was helaas van korte duur. Bij thuiskomst stelde het koppel vast dat er was ingebroken in hun woning: laptops, geld, een smartphone... Zelfs de boekentas van de jongste zoon, die thuis was, namen ze mee. “Gelukkig bestaan er ook nog goede mensen in de wereld, en wel dicht in onze buurt.”

5 september