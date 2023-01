Prijzen voor huizen blijven stijgen in Kapelle-op-den-Bos

Kapelle-op-den-Bos 462 handteke­nin­gen tegen een knip in de Ipsvoorde­straat: “Het is maar één van de mogelijkhe­den”

In december ontvingen Nieuwenrodenaars een brief van het gemeentebestuur waarin een mogelijke knip in de Ipsvoordestraat werd aangekondigd, “in het kader van veilige fietsroutes naar school”. De gemeente laat in de brief weten dat de mening van de betrokken inwoners zou worden gepeild. Een deel van die inwoners heeft gereageerd met een petitie.

12 januari