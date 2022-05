Politiezone K-L-M zet drone in. “Het heeft zijn nut al bewezen.”

De lokale politie K-L-M heeft nog maar net geïnvesteerd in een drone, maar het toestel heeft al verschillende keren opgetreden hulpmiddel. Op vrijdag 29 april kwam de drone opnieuw in actie. Bij een ernstige brand in de Kerselaarlaan in Kapelle-op-den-Bos kwam de drone van Lokale Politie K-L-M in bijstand voor het onderzoek van de branddeskundige.

“We zoeken samen met de brandweer waar de brandhaard zich situeert. De drone helpt ons daarbij door boven en rond de brand te circuleren. Zo kan de brandweer gericht blussen”, zegt Alain Meerts, korpschef van de politiezone.

Daarnaast heeft de drone ook zijn nut al bewezen door vluchten te doen om afval op te sporen van een drugsplantage, alsook om gevaarlijke en vernieuwde kruispunten in beeld te brengen die vervolgens gebruikt kunnen worden bij vaststellingen van verkeersongevallen.

Speciale opleiding

De drone wordt bestuurd door speciaal daarvoor opgeleide politiemensen. Zij moeten een specifieke drone-opleiding volgen die afgestemd is op politiewerk. Het vergt heel wat technische vaardigheid om een drone te besturen, dus niet iedereen kan hier zomaar aan beginnen. “We zijn op dit moment bijkomende mensen aan het aanwerven om ze in de toekomst met een drone te laten vliegen. Er is helaas niet genoeg personeel om iemand fulltime op de drone te zetten, dus het is een extra functie voor onze politiemensen op dit moment”, zegt korpschef Alain Meerts. “De persoon die de drone bestuurt is de piloot, en verder willen we in de toekomst nog twee of drie waarnemers inzetten.”

In de toekomst

De drone zal aangewend worden voor verschillende politionele doeleinden. Het toestel kan onder meer inzet worden bij feiten van algemene overlast, (ernstige) verstoring van de openbare orde en grootschalige evenementen of betogingen. Ook op andere vlakken kunnen we de drone gebruiken. “We zullen de drone inzetten om bijvoorbeeld werkzaamheden te evalueren.” Bij het opsporen van vermiste personen kan de drone een meerwaarde betekenen. “Wanneer iemand vermist is, kan de piloot van de drone meegaan om te helpen zoeken. Op die manier moeten we ook niet altijd beroep doen op een helikopter. Er staat niet altijd een helikopter ter beschikking en een drone kan lager vliegen dan een helikopter en kan een beter zicht hebben op de situatie.”

“Het is project zit nog volop in de testfase, dus we zijn nog aan het evalueren waar we de drone kunnen inzetten. Het project moet nog groeien, maar we hopen het toestel in de toekomst nog vaker in zetten als blijkt dat het een meerwaarde biedt”, aldus Meerts.

De gemeenteraden gaven, op basis van het besluit van de politieraad, unaniem de goedkeuring om het gebruik van een drone door de politiediensten toe te laten op het grondgebied van de PZ K-L-M.

Bij alle interventies met de drone zal de privacy van de burger te allen tijde maximaal gewaarborgd worden.

Volledig scherm De drone heeft zijn nut bewezen bij de woningbrand in de Kerselaarlaan in Kapelle-op-den-Bos © Robby Dierckx