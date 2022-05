Politie trekt in april 17 rijbewijzen in voor overdreven snelheid: wegpiraat rijdt 144 km/u in zone 70

Over de hele maand april gespreid werden 7.216 voertuigen op snelheid gecontroleerd. Maar liefst 1 op 4 – 1.834 bestuurders – reed te snel. In totaal werden 17 rijbewijzen ingetrokken: eentje in de Hogerheistraat in Kapelle-op-den-Bos, twee in de Mechelsestraat in Londerzeel, twee in Koeisteert in Londerzeel, twee in de Robbroekstraat in Steenhuffel, zeven op de Merchtemsesteenweg in Wolvertem, twee op de Veilinglaan in Wolvertem en eentje op de Kardinaal Sterckxlaan in Meise. In de Robbroekstraat werd een wegpiraat geflitst toen die in een zone 70 maar liefst 144 kilometer per uur reed. Het beste resultaat werd in de Westrodestraat in Meise behaald. Daar hield 94 procent van de bestuurders zich aan de snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.