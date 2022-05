Oudste nog bestaande vereniging blaast 150 kaarsjes uit: “Kom mee vieren op 4 juni!”

De aller oudste -nog bestaande- vereniging van Kapelle-op-den-Bos viert alweer een jubileum. De Koninklijke Fanfare Iever & Eendracht blies begin dit jaar 150 kaarsjes uit. Gelukkig niet letterlijk, al zou dat met hun blaasinstrumenten geen probleem zijn. Die instrumenten gaan we binnenkort wel in volle glorie horen want hun jubileumconcert staat voor de deur. Op 4 juni geven de muzikanten, dirigent en de medewerkers voor en achter de schermen het beste van zichzelf. Ze repeteren dan wel in centrum Kapelle-op-den-Bos, de ‘place to be’ op zaterdag 4 juni is GC De oude pastorie in Nieuwenrode. “We hopen op mooi weer zodat we het concert in openlucht kunnen houden, bij slecht weer mogen we de kerk er vlak naast gebruiken”, zegt ondervoorzitter Frans Geerts.

Op reis doorheen de concerten

Twee jaar lang was alles wat concerten betrof wat onzeker, die perikelen zijn net op tijd achter de rug om hun jubileumjaar te vieren. “We gaan de laatste jaren telkens op reis naar een land. Dat is dan het thema van ons jaarlijks concert. In 2009 deden we dat voor het eerst en brachten we het publiek in spaanse sferen, de jaren erop waren de thema’s onder andere Hongarije, Ierland, Scandinavië enzovoorts. Voor dit concert duikelen we de topstukken uit al die jaren op en gaan we als het ware op wereldreis”, maakt hij ons al warm. “De laatste repetitieweken zijn ingezet, we gaan meer en meer richting eindresultaat. Onze dirigent, Ludo Cools die intussen al meer dan 40 jaar met de baton zwaait, maakt er weer een pareltje van.”

Wie op maandagavond langs café De Vriendschap wandelt heeft hen waarschijnlijk al aan het werk gehoord. “Elke maandagavond repeteren we in de zaal boven het café. Onze fanfare telt zo’n goede twintig muzikanten die er wekelijks naar de repetitie komen.” De vereniging heeft echter wel 90 leden. Van tappers tot helpende handen achter de schermen. De familie is groter dan de groep muzikanten alleen.

Volledig scherm K. Fanfare Iever & Eendracht Kapelle-op-den-Bos © RV

Een tijd lang had de fanfare een jeugdploeg en een muziekschool, intussen liggen de kaarten weer wat anders. “Onze jeugdafdeling Crescendo vloeide samen met de volwassen groep. Dat wil zeggen dat onze jongste telg 10 jaar is en de oudste rond de 75 jaar is”, vertelt Geerts. “Door de jaren ontstond ook een muziekschool maar die bouwden we af en intussen is ze er niet meer. We hebben een goede samenwerking met de muziekschool in Londerzeel en sturen onze nieuwe jonge leden naar de muziekopleiding daar terwijl ze bij ons in de fanfare kunnen spelen. Een heel fijne samenwerking.”

Ze maken er een heus feestweekend van want na het concert van zaterdagavond staat ook de tentoonstelling op het programma. Daar kan je zaterdagavond of zondag van 13 tot 17 uur gratis naar gaan kijken in het GC.

Info

Wie hen aan het werk wil zien en horen kan nog tickets verkrijgen. Een ticket kost 10 euro, een VIP ticket inclusief een bordje tapas kost 20 euro en de tentoonstelling is gratis. Tickets zijn verkrijgbaar via de leden, bestuursleden of via het nummer 0477/43.41.24.

Start concert: 19.30 uur in Kerkstraat 24, Nieuwenrode (Kapelle-op-den-Bos)