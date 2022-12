Opnieuw verbod op vuurwerk in Kapelle-op-den-Bos tijdens jaarwisseling

Het verbod geldt al enkele jaren volgens burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “Dat werd zo bepaald in het politiereglement, en is van toepassing op de drie gemeenten van de zone.” Het gaat om de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise. Het is echter niet vanzelfsprekend om te garanderen dat er helemaal geen vuurwerk zal afgestoken worden. “De politie probeert erop toe te zien dat de regels nageleefd worden, maar het is niet altijd gemakkelijk om dat te controleren. Wanneer de ordediensten een oproep krijgen gaan ze ter plaatse kijken. Maar vaak is het vuurwerk dan al verdwenen”, aldus Huysmans.