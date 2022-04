Opnieuw een hondenbeul aan de slag in Ramsdonk? Al voor derde keer wordt huisdier van Sarah vergiftigd: “Wij doen nochtans niets verkeerd als we onze hond uitlaten”

Precies twee jaar en twee maanden naar het eerste ernstige voorval, werd nu opnieuw een hond vergiftigd. In 2019 moesten Sarah Matkoski en haar gezin daardoor al afscheid nemen van boldercollie Tuban (4,5) en labrador Netteke (2). In datzelfde weekend moest ook een andere familie op een tragische manier afscheid nemen van hun hond. Een dierenarts uit Ramsdonk zag gelijkenissen en kwam tot een duidelijke vaststelling: vergiftiging.

Ook nu viel de diagnose ‘vergiftiging’. En opnieuw bij een hond van Sarah. Gelukkig zonder zware gevolgen, want de viervoeter kon gered worden. “Mijn man liet Sky, onze twee jaar oude bordercollie, uit aan een korte lijn op het voetpad. Hij merkte op dat Sky wat vreemds in zijn bek had. Het bleek te gaan om een gehaktbal met rattenvergif. Gelukkig at het dier niet alles in één keer op, waardoor mijn nog snel met Sky naar de dierenarts kon rennen. De arts liet de hond meteen braken. Donderdag volgt een bloedonderzoek om na te gaan of het vergif geen inwendige bloedingen heeft veroorzaakt”, vertelt Sarah.

Frustraties

Ze postte meteen na het voorval een bericht op sociale media, om andere hondenbaasjes te verwittigen. “Wij doen er alles aan om onze hond correct uit te laten. Geen poep achterlaten, een korte leiband zoals het hoort,… Toch wil het toeval dat weer een hond van ons het slachtoffer is. De dader kwelt hiermee een gezin dat wellicht dezelfde frustraties als hem heeft. Alleen is dit niet de juiste manier om die tot uiting te brengen.”

Volledig scherm Tuban (links) en Netteke werden twee jaar geleden het slachtoffer van een dierenbeul. De honden aten vergif tijdens een wandeling en stierven amper tien minuten later. © Baert Marc

Roger Verbeeck, voorzitter bij hondenschool ‘t Leireken kwam het ook snel aan de oren. “Ik reed meteen het hoge gras af om beter op zoek te kunnen gaan en het vergif te vinden. Ik heb echter niets gevonden. Vanochtend om 6 uur ben ik opnieuw op toer gegaan om te zone hier te controleren. Ik vond niets en heb geen weet van andere slachtoffers op dit moment. Vergif leggen voor honden. Dat is onaanvaardbaar”, stelt hij meteen.

Hoe erg hij het ook vindt, toch snapt hij dat er hondenhaters zijn. “Vergif leggen valt nooit goed te praten. Maar sommige baasjes drijven het ook ver. Ik hoor en zie hier van alles. Mensen die hun hondenpoep niet opkuisen. Het ligt in deze straat vol dikke hondendrollen. Sommigen hebben wel een zakje bij maar wanneer hun hond poept, kijken ze eens rond. Niemand wat gezien? Dan laten ze het liggen. Dat doe je niet. Sterker nog. Soms zijn er baasjes die een zakje gebruiken en het vervolgens over de draad gooien of in het veld. Dat hoort niet. Iemand die hier zelf komt met haar hond vertelde onlangs nog dat er een grote drol in het midden van haar oprit lag. Daar wordt niemand gelukkig van”, zucht Roger.

Baasjes aanspreken

Buurtbewoners spreken hem geregeld en steeds vaker aan. “Ik zeg dan: ‘Hou ze in het oog wanneer je het ziet, kom me vertellen wie het was en dan pak ik het wel aan. Maar het is toch triestig dat het op die manier moet?”

Roger zit al 50 jaar in het vak en het lijkt erop dat het opvoeden van sommige baasjes moeilijker is dan het opleiden van honden. “Neem nu die lange leibanden. Dan heb je een hond waar dan meters later een baasje achter aan bengelt. De honden kunnen in voortuinen wandelen, springen om de hoek op tegen een andere aankomende hond die het baasje van die afstand nog niet kon opmerken. Het verbaast me niet dat mensen die niet van honden houden zich dan steeds harder ergeren. Maar vergif leggen is absoluut onaanvaardbaar.”