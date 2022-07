Ontmoetingsmoment met Oekraïense vluchtelingen groot succes

Meise, londerzeel, kapelle-op-den-bos Nieuw politiere­gle­ment binnen politiezo­ne K-L-M voor Meise en Kapelle-op-den-Bos

Het politiereglement bij politiezone K-L-M is aangepast en gaat in vandaag op 1 juli 2022. Of toch in twee van de drie gemeenten. Bij gemeenten Meise en Kapelle-op-den-Bos werd het gestemd en goedgekeurd op de gemeenteraad. Bij Londerzeel is dat nog niet het geval. Daar blijft het huidige reglement dus nog van kracht.

1 juli