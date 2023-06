NET OPEN. Dorine geeft Kaffee De Sportvriend nieuw elan: “Ik kom zo graag tussen de mensen dat ik er mijn beroep van heb gemaakt”

Twee weken werken aan Beigemse­steen­weg

In opdracht van De Watergroep zullen er vanaf woensdag 7 juni werken uitgevoerd worden in de Beigemsesteenweg. De werken zullen normaal gezien afgerond zijn op 21 juni. De werf ligt tussen de Keienberglaan en de Pieter Pauwel Rubensstraat. De werkput is gelegen in het voet- en fietspad.