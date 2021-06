Motorrijder (30) onder invloed van drugs en met levenslang rijverbod rijdt 130 kilometer per uur in zone 30 tijdens politieachtervolging

WillebroekDe politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend een motorrijder achtervolgd, die een controle wou omzeilen. Op de A12 haalde hij snelheden tot boven 180 kilometer per uur, in een zone 30 reed hij maar liefst 130 km/uur De motorrijder reed ei zo na een fietser aan en belandde iets verder in de grasberm. Hij was onder invloed van drugs en had al een levenslang rijverbod.

De achtervolging begon op de Dendermondsesteenweg in Willebroek. Nadat de man over de grasberm in het midden van de rijbaan rechtsomkeer maakte, ging de politie in de achtervolging. Op de A12 probeerden ze de motorrijder in te halen. “Daarbij werden snelheden gehaald tot 180 kilometer per uur, maar onze collega’s zagen hem van hun wegrijden”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Aan het kruispunt van de autostrade ter hoogte van brouwerij Duvel reed de motorrijder door het rode verkeerslicht en richting het centrum van Willebroek.

100 kilometer per uur te snel

Ook in de Breendonkstraat, waar momenteel werken bezig zijn en er een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt, haalde hij extreme snelheden in de hoop om de politie af te schudden. “Hij klokte er af op 130 kilometer per uur”, verduidelijkt Van de Sande. Ter hoogte van de doe-het-zelfzaak Hubo langs de Breendonkstraat kwam het ook bijna tot een aanrijding met een vrachtwagen. Die reed toen net van de parking. De motorrijder week uit en reed daarbij ei zo na een fietser aan.

Volledig scherm De motorrijder kwam ten val nadat hij in een grasberm terechtgekomen was. © Lokale Politiezone Mechelen-Willebroek

“De fietser was zo geschrokken dat hij van de fiets sprong”, gaat Van de Sande verder. “Toch reed de motorrijder gewoon verder.” Onder de brug van de Koning Boudewijnlaan (N16) verloor hij een eerste keer de controle over zijn stuur en raakte hij bijna de betonnen afsluiting van een tuin. Tot een val kwam het niet, maar zo’n anderhalve kilometer verderop schoof hij uiteindelijk wel uit. Dat gebeurde aan het kruispunt van de Breendonkstraat met de Lijsterstraat, nadat hij in de grasberm was gereden.

Quote De motorfiets werd in beslag genomen. Hij was niet verzekerd, niet ingeschre­ven en de nummer­plaat bleek te zijn gestolen in Antwerpen Politiewoordvoerder Dirk Van de Sande

Levenslang rijverbod

De motorfiets kwam na de val pas een twintigtal meter verder tot stilstand. De motorrijder raakte lichtgewond. Hij werd gearresteerd en meegenomen naar een WODCA-controlepost in de buurt. De dertigjarige man uit Kapelle-op-den-Bos was onder invloed van drugs en had ook nog bijna 11 gram speed op zak. Zijn rijbewijs kon niet worden ingetrokken, de man had immers al een levenslang rijverbod. “De motorfiets werd daarom in beslag genomen. Hij was niet verzekerd, niet ingeschreven en de nummerplaat bleek te zijn gestolen in Antwerpen”, besluit Van de Sande.

Binnenkort zal de dertiger voor de politierechter in Mechelen moeten verschijnen.