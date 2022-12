Man krijgt 1 jaar cel voor ‘leugentje om bestwil’: “Verzon overval om dronken ongeval te verdoezelen”

Een tweetal jaar geleden was de man op weg naar zijn restaurant nadat hij zelf te diep in het glas had gekeken. Hierbij botste hij met zijn wagen op betonblokken. Hij belde eerst zelf een takeldienst maar toen die niet kwam, vervolgde hij zijn weg naar zijn restaurant, vanwaar hij vervolgens de politie belde en meldde dat hij het slachtoffer was geworden van een gewelddadige overval. Echt doordacht was zijn hele plan duidelijk niet. Al de spullen waarvan hij beweerde dat ze gestolen waren lagen nog in de wagen. Bovendien was er een getuige die gezien heeft hoe hij na de aanrijding zelf uit zijn wagen is gestapt en alleen was. Ook bevestigde de takeldienst dat hij hen wel degelijk gebeld had. Last but not least verklaarde een anonieme getuige dat het verhaal van de overval verzonnen was.