Leerlingen De Kei blinken uit tijdens finale Whizzkids in Walibi

Dieven viseren twee woningen in Elf-November­straat

In Mechelen-Zuid hebben dieven ingebroken in twee woningen. Bij de ene woning werd er een portefeuille, enkele juwelen en een sleutelbos gestolen. Bij de andere woning bestond de buit eveneens uit een sleutelbos, maar ook nog uit een laptop. Volgens de eerste vaststellingen van de lokale politiezone Rivierenland konden de huizen worden betreden via de achterkant. De deuren waren er naar verluidt niet slotvast achtergelaten. Er is onderzoek opgestart.