Kwarttriatlon Kapelle-op-den-Bos: parkeerverbod en andere verkeersmaatregelen

Kinderge­meen­te­raad Zemst bezoekt Vlaams parlement en stemt inkorten zomervakan­tie goed

Tien leden van de Zemstse kindergemeenteraad hebben onlangs een bezoekje gebracht aan het Vlaams parlement in Brussel. Daar ontmoetten ze hun burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA), die ook Vlaams volksvertegenwoordiger is. Nadien mochten ze mee stemmen over het inkorten van de zomervakantie tot 6 weken.