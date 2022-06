Kom op 3 juli meefeesten tijdens Vlaanderen Zingt

grimbergen B&B ABBEY, inclusief woonhuis, staat te koop: “Ik hoop dat iemand mijn droom verder zet”

Jan Vanden Meerssche van ABBEY in Grimbergen zet zijn B&B in de Meerstraat in Beigem, die maar liefst vier sterren heeft, te koop. De man stopt met de zaak nu de opbouw van residentie ABBEY van start is gegaan.

14 juni