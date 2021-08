Koen Symons (49) overleed op gezinsvakantie na een valpartij met de fiets in Mulhouse: “Hij was goed in alles, had een gierende schaterlach en een hart van goud”

Willebroek Site De Naeyer: van zwaar vervuilen­de industrie tot woonzone in schaduw van Vredesbrug

21 juli De woonsite waar nu de PFOS-vervuiling wordt onderzocht, is de plek waar Willebroekenaar Louis De Naeyer in 1860 startte met de productie van papier. In de mastodont in het centrum van de Kanaalgemeente verdienden duizenden mensen uit de Kanaalgemeente gedurende 144 jaar hun brood.