Kermis in Kapelle-op-den-Bos: verruimde openingsuren en prikkelarme momenten

Dronken chauffeur veroor­zaakt ongeval: “Ge stond daar schoon geparkeerd in de voortuin van die mensen”

Een man uit Willebroek heeft van de politierechter in Mechelen een alcoholslot opgelegd gekregen. Vorig jaar reed hij twee geparkeerde auto’s aan en belandde hij in de voortuin van een woning. Hij had 2,28 promille in zijn bloed. “Hij moest uitwijken voor een andere chauffeur die nadien wegvluchtte”, beweerde zijn advocaat op zitting.