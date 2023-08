Kapelse KMO Hydroko valt in de prijzen met revolutionaire watermeter: “Hiermee besparen huishoudens tot 25%”

Voor de ontwikkeling van een revolutionaire watermeter viel Hydroko, een KMO uit Kapelle-op-den-Bos, onlangs in de prijzen tijdens de Water Europe Innovation Awards. Het toestel in kwestie, met de naam HydroKonekt, meet niet alleen het verbruik in huis, maar spoort tegelijk actief lekken op. “Vlaanderen heeft ruim 60.000 kilometer aan waterleiding”, zegt CEO Marco Indigne. “Een lek vinden is als zoeken naar een speld in een hooiberg.” Daar besloot zijn bedrijf wat aan te doen.