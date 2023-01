Jonah krijgt vanavond eigen hobbithuisje op VTM: “Zijn situatie zorgde voor een extra drive”

Mechelen Huilende baby schrikt inbrekers af

In de Krankenstraat in Mechelen hebben dieven getracht om in te breken in een woning. De dieven geraakten wel binnen, maar maakten geen buit. Ze sloegen op de vlucht na het horen van een huilende baby. “Deze was gewekt door het lawaai van de inbraakpoging”, zegt Dirk Van de Sande van politiezone Rivierenland. Bij de inbraakpoging raakte de voordeur van de woning beschadigd. Er is nu een onderzoek opgestart. Ook in de Vekestraat in Mechelen hebben dieven geprobeerd om in te breken in een woning. Hierbij raakte de voordeur beschadigd. Dit pand werd echter niet betreden.

6 januari