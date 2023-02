Inschrijvingen Swimkap Triatlon geopend voor inwoners: “Zoveel mogelijk mensen laten kennis maken met de sport”

Kapelle-op-den-BosTraditioneel wordt op de nationale feestdag de Swimkap Triatlon georganiseerd in en rond Kapelle-op-den-Bos. 21 juli lijkt nog veraf. Wie in topvorm wil zijn, is best al aan het trainen. De inschrijvingen zijn alvast geopend. En er wordt voorrang gegeven aan inwoners van de gemeente.

“We houden onze kwarttriatlon zo laagdrempelig mogelijk”, zegt Sören van Swimkap, het triatlonteam dat de wedstrijd organiseert. “We houden bijvoorbeeld de inschrijvingsprijzen laag. We hebben altijd enkele toppers aan de start, maar we willen we zoveel mogelijk recreanten laten proeven van de sport. Hierdoor kan je bijvoorbeeld ook meedoen in een team van 3, waarbij elke deelnemer zwemt, fietst of loopt.”

Sören doet ook zelf mee. “Deelnemen en organiseren is moeilijk. Ik werk tot vlak voor de start en na de aankomst ga ik direct weer aan de slag.” Ook andere clubleden zullen zo hun steentje bijdragen. “Vrienden en familieleden springen in zolang we in de wedstrijd zitten”, zegt hij daarover. “Voor een organisatie als de onze zijn de vrijwilligers superbelangrijk. Swimkap kan de opbrengsten goed gebruiken. Met de energiecrisis is het bijvoorbeeld veel duurder geworden om het water waarin we trainen te verwarmen.”

Vorig jaar was de Swimkap Triatlon eenmalig een duatlon. “Door de blauwalgen was het onmogelijk om veilig te zwemmen in het kanaal”, zegt Sören daarover. “We hopen echt dat we dat niet meer meemaken en de deelnemers een echte triatlon kunnen aanbieden.”

Inschrijven doe je via de website van Swimkap. Naast inwoners van Kapelle-op-den-Bos hebben ook licentiehouders van Triatlon Vlaanderen voorrang. Vanaf 3 maart zijn de inschrijvingen geopend voor iedereen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.