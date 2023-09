Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kapelle-op-den-Bos vandaag

Verdedi­ging kopstuk minimali­seert bijdrage: “Mis­plaatste loyaliteit tegenover overleden broer”

In het dossier rond een drugsbende die opereerde vanuit een pizzeria in Strombeek-Bever zijn vrijdag eindelijk de pleidooien gestart. De bende werd opgerold in de nasleep van een dodelijke schietpartij in de bewuste pizzeria. Volgens het parket waren twaalf mensen betrokken bij minstens acht cocaïnetransporten naar Italië. Het beweerde kopstuk minimaliseert zijn bijdrage. “Alles wat in die telefoon te vinden was, pleit in zijn voordeel.”