Fusie tussen FCE Kapelle-op-den-Bos en FC Ramsdonk: “Bal ligt in het kamp van de gemeente”

Een fusie tussen FCE Kapelle-op-den-Bos en FC Ramsdonk is de enige weg voorwaarts. Daar zijn de voorzitters van beide clubs het met elkaar over eens. Met de fusie zou het aantal spelers te groot worden voor de huidige infrastructuur in Ramsdonk. Investeren in een kunstgrasveld is dus de boodschap, een kost die de mogelijkheden van de clubs te boven gaan. Ze kloppen aan bij de gemeente. “We onderzoeken de mogelijkheden”, klinkt het bij burgemeester Renaat Huysmans (N-VA).

9 jaar geleden liep een mogelijke fusie tussen de twee clubs op het laatste nippertje mis. Dit keer is het het iedereen menens. “Er is een akkoord tussen de clubs”, zegt Patrick De Win, de voorzitter van FC Ramsdonk. “De nieuwe club zou komende zomer al in competitie treden. Het eerste seizoen zou dat op de terreinen van de twee bestaande clubs zijn. Vanaf de zomer van 2024 zou alle activiteit verhuizen naar de terreinen van FC Ramsdonk.”

“Een fusie betekent dus dat er meer dan 300 spelers op onze terreinen in actie komen”, zegt Patrick De Win. “Daar hebben we een synthetisch veld voor nodig.” De investering in zo’n veld is te hoog gegrepen voor de club, ook na een fusie. “We vragen daarom steun bij de gemeente.” Dirk Hermans (ProKA) vroeg op de gemeenteraad van 27 februari een blik op de stand van zaken in dit dossier.

Burgemeester reageert

“Ik heb inderdaad al vergaderd met de twee voorzitters”, zegt burgemeester Renaat Huysmans, die ook sport als bevoegdheid heeft. “De financieel directeur is met een onderzoek gestart.” De gemeente zegt zeker geen nee tegen de investering, klinkt het. “Al is het niet de bedoeling dat we investeren in andermans grond”, aldus de burgemeester. “We bekijken of de gemeente de grond in erfpacht kan nemen, of zelfs overnemen van FC Ramsdonk. De club staat daar positief tegenover.”

De manier waarop het gemeentebestuur geld vrij zou maken voor het terrein, wordt bekeken. “Ook de gemeente voelt het stijgen van de prijzen. We moeten zoeken naar een budget dat we kunnen gebruiken. Geven we steun in de vorm van een renteloze lening? Of zijn er andere manieren?” De financieel directeur heeft het plaatje nog niet helemaal rond, zegt Huysmans. “De vraag van ProKA komt eigenlijk te vroeg voor een volledig antwoord, maar ik denk wel dat het goed zal komen.”

Bart Verhaeghe

Een fusie zou het einde betekenen van het voetbal op de terreinen aan de Oostdijk in Kapelle-op-den-Bos. “Die grond is eigendom van Bart Verhaeghe”, zegt de burgemeester. “De aanwezigheid van de club is daar sowieso een aflopende zaak.” Nochtans kreeg FCE Kapelle-op-den-Bos van de eigenaar, vooral bekend als de voorzitter van Club Brugge, de garantie dat ze ook na 2037 welkom zou blijven. De ondernemer kocht de terreinen in 2017. “Voor het voetbal en de gemeenschap van Kapelle-op-den-Bos”, klonk het toen van zijn kant.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.