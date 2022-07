Federale politie op zoek naar verdachte die aankopen doet met vals geld in Londerzeel, Meise en Kapelle-op-den-Bos

“In april en mei 2022 heeft een onbekende persoon in Meise, Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos in verschillende handelszaken aankopen gedaan met vals geld”, klinkt het. “De verdachte komt de winkel binnen, snuistert rond en wil een aankoop doen. Hij controleert zijn portefeuille voor het juiste bedrag, maar heeft niet genoeg klein geld om gepast te betalen en geeft dan een vals briefje van 100 euro. Hij krijgt vervolgens geld terug en verlaat de zaak met de aangekochte goederen en het wisselgeld”, aldus het parket Halle-Vilvoorde. In sommige zaken slaagt hij in zijn opzet en in andere wordt opgemerkt dat het geld vals is en verlaat hij de zaak zonder aankoop of geeft hij het wisselgeld en de goederen terug.