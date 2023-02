Fanfare Iever en Eendracht schenkt cheque aan Flegado

“Al meer dan 40 jaar houden we een kerstconcert”, zegt Rudi. “Dat is één van de twee concerten waarmee we de kas van onze fanfare wat kunnen spijzen. Elke paar jaar gebruiken we een deel van die opbrengsten om een goed doel in de buurt te steunen.”

Dit keer viel de keuze op Flegado. Dit is een dagcentrum van de vzw Nektari. Meer dan 190 volwassenen met een mentale beperking zijn er op weekdagen te gast. “Eén van die gasten is mijn broer Erik”, zegt ondervoorzitter Frans Geerts. “Hij komt hier al sinds 1998 en is hier heel erg graag.”

“Eigenlijk hadden we hier al enkele jaren eerder willen staan”, legt voorzitter Rudi uit. “Maar wegens covid is ons concert toen niet kunnen doorgaan. Het kerstconcert trok vorig jaar een groot publiek. Daardoor hebben we vandaag de niet onaardige som van 700 euro aan te bieden.”

“We bieden onze cliënten hier heel veel aan”, zegt Ine van Flegado. “Er is een boerderij en een zomerbar, uitgebaat door onze gasten. Er zijn ateliers en een uitgebouwde sportzaal. We hebben een smoezelruimte en een ballenbad. Ook zijn er aangepaste fietsen, nestschommels en een trampoline in de tuin. Daar kunnen onze cliënten en collega’s van genieten dankzij giften zoals deze.”

“Met de fanfare gaat het ook goed”, besluit Rudi. “Zoals andere verenigingen was het moeilijk werken tijdens de covidperiode. We hebben een nieuwe dirigent en die heeft wat jonge muzikanten meegebracht. We zitten nu aan meer dan 40 muzikanten, maar iedereen blijft welkom, van piepjong tot heel oud!”

