Er zal ook na Nieuwjaar nog in zwembad Druppelteen gezwommen kunnen worden: Kapelle-op-den-Bos bereikt akkoord over financiering met Willebroek

Kapelle-op-den-Bos/WillebroekZwembad Druppelteen in Kapelle-op-den-Bos zal op 1 januari dan toch niet dicht moeten. Door de stijgende exploitatiekosten was de toekomst van het zwembad onzeker. Maar nu hebben Kapelle-op-den-Bos en Willebroek een akkoord bereikt over de financiering, waardoor er al zeker tot eind 2025 gezwommen kan worden. En in de toekomst komt er mogelijk een nieuw zwembad in Willebroek.

Eind vorig jaar bleek plots dat de toekomst van zwembad Druppelteen in Kapelle-op-den-Bos aan een zijden draadje hing. Aanleiding was de stijgende exploitatiekost. De energieprijs verdriedubbelde: zo ging de maandelijkse elektriciteitsfactuur van 3.000 naar 10.000 euro, maar ook de onderhoudskosten en personeelskosten gingen fors de hoogte in. Voor de exploitatie van het zwembad betaalt Willebroek, dat mee in de participatie van het zwembad zit, jaarlijks een vastgelegd bedrag van 198.000 euro. De rest moet Kapelle-op-den-Bos bijpassen. In 2019 betaalde de gemeente zo 250.000 euro, maar in 2021 was dat al 350.000 euro. “Dit jaar is dat zelfs opgelopen tot 500.000 euro”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “Wij hebben Willebroek daarop duidelijk gemaakt dat we dit niet langer kunnen trekken. Kwam er geen nieuw akkoord rond de financiering, dan zou het zwembad op 1 januari moeten sluiten.”

375.000 euro

Maar nu komt er toch witte rook, want de lokale besturen van Kapelle-op-den-Bos en Willebroek bereikten een financieel akkoord dat de toekomst van het zwembad garandeert. “Onze buurgemeente is bereid om de helft van de kosten op zich te nemen, met een maximum van 375.000 euro per jaar”, legt Huysmans uit. “Daarnaast werd er ook afgesproken om een intergemeentelijke monitoringscommissie op te richten die er moet voor zorgen dat de kosten voor de exploitatie van het zwembad beheersbaar en betaalbaar blijven. Dankzij deze overeenkomst kunnen we garanderen dat er tot eind 2025 gezwommen kan worden in ons zwembad. Nadien is het aan de nieuwe bestuursploeg om een nieuw akkoord te bereiken. Een prijsverhoging voor de zwemmers komt er niet, aangezien we die pas in september doorgevoerd hebben.”

Quote In principe was Willebroek niet verplicht om een hogere jaarlijkse bijdrage te leveren, maar uiteraard heeft de gemeente er ook baat bij dat het zwembad open blijft. Zo heeft de Willebroek­se zwemclub er sinds enkele maanden onderdak omdat er niet meer in Boom gezwommen kon worden Burgemeester Renaat Huysmans

Huysmans benadrukt dat het geen eenvoudige onderhandelingen waren. “Want in principe was Willebroek niet verplicht om een hogere jaarlijkse bijdrage te leveren, maar uiteraard heeft de gemeente er ook baat bij dat het zwembad open blijft. Zo heeft de Willebroekse zwemclub er sinds enkele maanden onderdak omdat er niet meer in Boom gezwommen kon worden. Ik ben uiteraard verheugd dat we dit akkoord bereikten, want ik heb letterlijk nachten wakker gelegen uit vrees dat de Druppelteen dicht zou moeten.”

“Dit is een belangrijke beslissing voor de inwoners, verenigingen en scholen van onze gemeente”, laat Willebroeks burgemeester Eddy Bevers (N-VA) weten. “Zo bieden we hen de garantie op sportief en recreatief zwemplezier in Kapelle-op-den-Bos.”

Nieuw zwembad?

Tot slot hebben beide gemeentebesturen ook duidelijk gemaakt dat ze na 2025 nog samen willen blijven werken, al dan niet in een nieuw intergemeentelijk zwembad. Momenteel loopt er in Willebroek een haalbaarheidsstudie om een gloednieuw zwembad te bouwen. Het lokaal bestuur van Kapelle-op-den-Bos onderzoekt op welke manier het kan participeren aan dit project om haar inwoners, clubs en scholen ook in de toekomst lokaal zwemwater te kunnen blijven aanbieden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.