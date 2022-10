ENERGIEDOSSIER: Straatverlichting 's nachts uit en zoveel mogelijk zonnepanelen leggen

kapelle-op-den-bosOveral in Vlaanderen leggen we dezelfde vragen voor aan elke stad en gemeente. Welke inspanningen gaan jullie leveren om het energieverbruik te doen dalen? Hoe gaat jullie winterse periode eruit zien met of zonder schaatsbanen en wat merken jullie bij de inwoners zelf? Vandaag: Kapelle-op-den-Bos.

Meer informatie over de gevolgen van de energiecrisis in Vlaams-Brabant in ons dossier.

Hoe gaat Kapelle-op -den-Bos inspelen op de energiecrisis? In deze kleinere gemeente is geen echte kerstmarkt en ook geen schaatspiste. “Op grote zaken kunnen we tijdens de eindejaarsperiode dan ook niet bezuinigen. Nu al gaan na een bepaald uur één op de twee lantaarns uit in de straat, binnenkort gaat dat alles zijn. Waarschijnlijk van 23 tot 5 uur of van 00 tot 6 uur. Dat bespreken we met Fluvius en de omliggende gemeenten om het praktisch haalbaar te maken”, zegt Bruno Keuleers. “Het is Unizo die voor de eindejaarsverlichting zorgt, die wordt aangesloten op het straatverlichtingsnet. Ze kunnen de versiering aan de Mechelseweg hangen, al zal die dus samen met de straatverlichting doven 's nachts. Zo is er toch nog wat sfeer, ook tijdens de braderij.”

Dat maakt dat ook monumenten en kerken niet verlicht zullen zijn 's nachts. “In de mate van het mogelijke bekijken we of dit losgekoppeld is van de straatverlichting. Zo kunnen we bijvoorbeeld tijdens de nieuwjaarsdrink in Nieuwenrode wél de oude pastorij verlichten.”

De gemeente was al aan het onderzoeken om op verschillende eigen gebouwen zonnepanelen aan te brengen om het eigen verbruik te compenseren. “Maar nu gaan we zien of we niet alle plek kunnen benutten en welk effect dat zou hebben. Om een voorbeeld te geven op de nieuwe loods komen sowieso zonnepanelen. Maar dat is een groot dak. Wat zou het geven als we dat volledig vol leggen? Net als bij de gemeentelijke basisschool bijvoorbeeld.”

Wat een stijging in het aantal nieuwe dossiers bij het Sociaal Huis betreft, als gevolg van de energiecrisis, is er amper een verschil te merken. “Wij hebben een gemeente van 9.000 inwoners. Er is tot nu geen opmerkelijk verschil vastgesteld.”

