En plots doet een brandweermannetje zijn communie: “Een geweldig initiatief”

Naast boeven bij de kraag vatten en branden blussen staan de politie en de brandweer ook op andere manieren ten dienste van de burger. Zo bleek zaterdag in het domein ‘De Burcht’ te Londerzeel. Twintig -soms zeer jonge- kinderen kwamen er hun communie, lentefeest of doopsel opfleuren met wel zéér originele foto’s. “Wij zijn hier voor foto’s voor de trouw van Lio (2). Ik vind het een geweldig initiatief. Ze wonen in Londerzeel en zijn dus heel vertrouwd met de brandwee. Heel fijn om er eens te mogen inzitten!”, aldus oma Nanoe. “Sieben (4) is helemaal gefascineerd door brandweer en politie dus kwamen we eens een kijkje nemen. Die foto’s gaan dus goed van pas komen voor de uitnodigingen Binnenkort houdt hij trouwens een echt brandweerfeestje. (lacht)”, aldus zijn mama. Ook bij de andere aanwezigen klinkt eenzelfde geluid. “Het is echt een leuk initiatief. Een jongensdroom voor vele kleine jongens en dus ook voor Gus”,aldus mama Dorien. Ook Hamza en Kemal en Medina zijn gek op de brandweer en de politie. “We komen eigenlijk niet voor een bepaalde gelegenheid. Ze zijn er echt gek van en du is dit echt super. We zijn zelfs eens moeten stoppen bij de kazerne omdat ze zo graag eens binnen wilden”, lacht hun vader.