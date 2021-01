Dylan (18) moet na fatale crash afscheid nemen van zus Jennifer (29): “Ze wilde net aan kindjes beginnen”

Londerzeel WZC Herfst­vreug­de geeft eerste vaccin aan Christine (91): bewoonster was 25 jaar lang vrijwilli­ger bij het rusthuis

7 januari De eerste dame die het vaccin krijgt in wzc Herfstvreugde is Christine Meskens. En dat is niet zomaar. De bewoonster is 91 jaar en was bijna 25 jaar als vrijwilliger verbonden aan het woonzorgcentrum. Ze heeft haar prik intussen achter de rug. Donderdag krijgen in totaal 113 bewoners van het Londerzeelse rusthuis hun vaccin tegen corona.