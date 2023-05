Drie maanden na inferno ‘t Schippershof staan Wendy en Kurt weer achter de toog: “Zo gelukkig dat we weer open zijn”

Op de nacht van 10 op 11 februari woedde er een zware dakbrand in ‘t Schippershof. Het appartement boven het café, waar uitbaters Wendy (37) en Kurt (38) met hun twee dochters woonden, ging helemaal verloren. Iets meer dan drie maanden en een grote golf van solidariteit later staat er een nieuw dak op ‘t Schippershof en gaat de deur weer open. De zaak is zelfs uitgebreid met een zomerbar met cocktails, speeltuintje en echte palmbomen.