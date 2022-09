Comedian komt zelf met ludieke, doch efficiënte oplossing nadat opnieuw wagen uit de bocht gaat: “Sinds dat zwaailicht geen zware voeten meer”

Kapelle-op-den-BosNadat afgelopen vrijdag opnieuw een wagen voor zijn deur uit de bocht ging, heeft Wim Dufraing het heft in eigen handen genomen. Met een kwinkslag — uiteraard, want Dufraing is comedian. Hij plaatste een zwaailicht en het effect bleef niet uit. “Plots reden ze hier minder dan 40 kilometer per uur”, lacht hij.

Wim woont intussen twintig jaar met zijn vrouw, twee dochters en zoon op het kruispunt van de Londerzeelseweg, Hoogveldstraat en Mechelseweg in Ramsdonk. Het lijkt er wel gemaakt te zijn voor snelheidsduivels, zo mochten omwonenden helaas al ervaren. Want in die twintig jaar werd de voortuin van Wim al vijf keer vernield door een laagvlieger die zijn bocht gemist had.

“De vorige eigenaar van onze woning telde vier ongevallen, dus eigenlijk staat de teller al op negen”, stipt de comedian aan. De vorige uitschuiver dateert trouwens nog maar van drie weken geleden.

Volledig scherm Drie weken geleden boorde een wagen zich nog in de haag van Wim. © rv/Baert

Plannetje

In de nacht van vrijdag op zaterdag was het dus opnieuw prijs. Een wagen die uit de richting van Londerzeel kwam — aan hoge snelheid — reed ei zo na bij de overbuurvrouw van Wim binnen. “Gierende banden, geslip en heel de buurt wakker”, soms Wim op. “Daarna is die bestuurder snel weggereden omdat hij ook wel doorhad dat hij het pedaal veel te diep ingeduwd had.” Wim uitte zijn frustraties op sociale media, maar begon vervolgens op een plan te broeden om bestuurders tot traagheid aan te manen én de aandacht te vestigen op de problematiek.

Flitspaal

En zo was er in de nacht van zaterdag op zondag plots een zwaailicht in de buurt te zien. Geen politie-interventie deze keer, wel een licht dat Wim in zijn voortuin geplaatst had. “Ik wilde deze absurde en gevaarlijke situatie in the picture zetten”, klinkt het. En dat werkte. “Het effect was ongelooflijk... Plots reden ze hier minder dan 40 kilometer per uur. (lacht) Ik heb er een paar uur op staan kijken, en het werkt écht.”

Het zwaailicht zal er niet elke dag staan, maar Wim sluit niet uit dat het nog eens bovengehaald wordt. En ondertussen ijvert hij voor structurele oplossingen. “Een flitspaal of trajectcontrole zouden al veel doen”, oppert hij. “Daarnaast moet je er hier een volledige zone 50 van maken — er is een strook van zo’n 600 meter die in een zone 70 ligt. En je moet er hier een voorrangsweg van maken. De zatlappen zal je niet tegenhouden, maar de snelheidsduivels wel.”

En intussen blijft zijn creatieve geest malen. “Natuurlijk volgen er nog acties. Maar ik verklap nog niets! (lacht)”

