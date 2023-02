Chiro vindt op laatste moment security: “Anders was er geen fuif”

Op vrijdag 3 maart kan je in de Sint-Jozefskring terecht voor Project Aspi: Pirate edition. Onder die noemer organiseren de aspiranten van Chiro KODB hun jaarlijkse fuif. De toekomst van de organisatie hing een tijdlang aan een zijden draadje. “De kaartverkoop was begonnen”, zegt Brent. “Maar we waren nog steeds op zoek naar 2 professionele security-agenten. De firma die we bij andere evenementen hebben ingezet, heeft ons nooit geantwoord. We zijn dan op zoek gegaan naar concurrenten. Als we bij die bedrijven antwoord krijgen, is het om te zeggen dat ze zijn volgeboekt.” Op woensdag werd er op Facebook een noodkreet geslaakt. “We denken dat het toeval is, en dat een bedrijf net een andere klus zag wegvallen”, aldus Brent. “Maar net na dat bericht kregen we gelukkig het goede nieuws. De fuif is gered.”