Buurtweg 94 is weer toegankelijk voor iedereen: “Trage wegen zijn heel belangrijk om op adem te komen”

NieuwenrodeMet het verdwijnen van een haag en een tuinafsluiting in de Brandhofstraat, is Buurtweg 94 weer helemaal toegankelijk. Trage Wegen Kapelle-op-den-Bos ijverde al vijf jaar voor de heropening van het eeuwenoude pad. De gemeente zet ook in op de realisatie en erkenning van andere trage wegen.

Buurtweg 94 is een weinig romantische naam. “In de jaren 1840 moesten de gemeenten een inventaris maken van alle wegen en paden”, zegt Marc Sterckx van Trage Wegen Kapelle-op-den-Bos. “De paden zonder naam werden voorzien van een nummer. Het gemeentebestuur heeft altijd beslist om die ‘historische’ namen te houden.”

“De eigenaars van de terreinen waarover deze weg loopt, hadden in de loop der jaren de weg ontoegankelijk gemaakt”, aldus Marc. “De gemeente heeft zich, samen met ons, ingezet om hen op het belang van de weg te wijzen.”

“Het Gemeentewegendecreet uit 2019 geeft ons wat meer slagkracht in deze materie”, zegt schepen van trage wegen Bruno Keuleers (Groen). “Maar toch is het geen makkelijk verhaal. Al sinds de vorige legislatuur werden er gesprekken met de eigenaars gevoerd. Voor de gemeente was deze weg prioritair om opengesteld te worden. Gelukkig is dat nu ook gebeurd.”

De goede opletter ziet dat de weg aan de Brandhofstraat wat smaller is dan de 1,65 meter die een buurtweg doorgaans breed is. “De eigenaar heeft zijn haag en tuinafsluiting verwijderd”, aldus Keuleers. “Er staat nu een carport en die maakt het pad een beetje smaller. Dat is voor ons geen probleem. Mochten de eigenaars iets permanenter willen bouwen, dan stelt de gemeente dat er wel rekening moet worden gehouden met die 1,65 meter.”

“Verderop is het pad ook niet altijd zichtbaar”, zegt Marc Sterckx. “De weg was in onbruik geraakt en landbouwers ploegden er wel eens overheen.” Het is nu aan de gemeente om de buurtweg van signalisatie te voorzien. “Via Buurtweg 94 en 79 kon je vroeger van het kanaal tot in het centrum van Nieuwenrode wandelen”, aldus Marc. “In de jaren zestig en zeventig waren trage wegen niet belangrijk bij het gemeentebestuur. Er werden bouwvergunningen afgeleverd om huizen en boerderijen pal op deze wegen aan te leggen. Nu moet er dus gepuzzeld worden om via trage wegen de gemeente te kunnen doorkruisen.”

“We hebben op dit moment 6 dossiers rond trage wegen op tafel”, volgens Keuleers. “Aan de ene kant gaat het om nieuwe trage wegen. Paden die misschien al 30 jaar of langer gebruikt worden, maar nooit zijn erkend. Die erkenning willen we nu in orde maken. Daarnaast maken we ook werk van verleggingen. Zo kan een landbouwer bijvoorbeeld voorstellen om een pad van het midden naar de rand van zijn veld te verplaatsen. Daar luisteren we graag naar.”

“Trage wegen zijn belangrijk voor het gemeentebestuur”, besluit de schepen. “Ze zijn de ideale plekken om veilig en rustig een frisse neus op te halen.” Marc Sterckx is het daarmee eens: “Sinds de coronaperikelen hebben we gevoeld dat er meer interesse is in rustige plekken dichtbij huis. De trage wegen in Kapelle-op-den-Bos passen perfect in dat plaatje.”

