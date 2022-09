Buurt organiseert steunactie voor Linda en haar man van brouwerij La Flamme na woningbraak: “Corona, stijgende energieprijzen, en nu nog een inbraak”

Onder de indruk van de feiten vertelt Linda haar relaas, er heerst nog steeds veel ongeloof twee dagen na de inbraak waarbij dieven het huis van het gezin leegroofden. De dieven sloegen toe tussen half twee en half drie ‘s nachts, op het moment dat het brouwerskoppel hun stand aan het opruimen waren na een succesvolle avond op de braderie in het centrum van het dorp. Samen met haar echtgenoot richtte Linda in 2018 brouwerij La Flamme op. Wat ooit begon met een grote passie voor Belgische bieren, groeide uit tot een succesvol concept. De brouwerij stond nog maar in de startblokken toen het coronavirus in 2020 roet in het eten gooide. Er was niet veel perspectief, en het bier brouwen werd even stilgelegd. Met nieuwe moed begonnen Linda en haar man opnieuw bier te brouwen na de gezondheidscrisis, ze keken al weken uit naar één van de hoogtepunten van het jaar: de braderie in het centrum van Kapelle-op-den-Bos.