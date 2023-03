Bijna 10 procent bestuurders betrapt op alcohol of drugs tijdens controle

Zware schade voor minieme buit: “Er zat 25 euro in de kassa, maar het briefje van 20 liet hij dan nog vallen”

Vijf euro. Dat is de magere buit die een inbreker maandagochtend wist te maken bij twee winkels op de Tervuursesteenweg in Mechelen. De schade die hij aanrichtte, is echter vele malen groter, want hij sloeg daarvoor onder andere een vitrine aan diggelen. De inbraak heeft ook een enorme indruk nagelaten bij Mattiz, het 3,5-jarig kleinzoontje van de uitbaatster van de getroffen bloemenwinkel.