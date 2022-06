Bijenhotel weer klaar om gasten te ontvangen

londerzeel, lokeren Hilde en Karine doen mee en spreken uit ervaring: “Modeshow voor vrouwen met kanker is een prachtig initiatief!”

Gemeente Londerzeel organiseert voor de tweede keer een modeshow voor vrouwen die geconfronteerd worden met kanker en hun vriendinnen. In 2016 was er al een eerste editie van deze modeshow. Deze tweede editie is niet enkel voor vrouwen met borstkanker, maar voor álle vrouwen die geconfronteerd worden met kanker. Het wordt bovendien een modeshow voor én door vrouwen met kanker, want bijna alle modellen zijn sterke vrouwen die geconfronteerd werden of worden met kanker.

17 juni