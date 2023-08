Bewolkt en gestage regenval in Kapelle-op-den-Bos vandaag

Ladies Night is terug van weggeweest: “Gaan voor vertrouwde formule in Las Vegas-stijl”

Na een lange pauze, is de populaire Ladies Night van Plazarama in Willebroek terug van weggeweest. “We gaan op donderdag 3 augustus opnieuw voor onze vertrouwde formule, met kraampjes, foodtrucks en animatie. Het thema dit jaar is ‘Las Vegas’”, zegt An Brusselmans.