Bestolen brouwerskoppel ontroerd door steun van buurt: “De inbrekers namen zelfs de boekentas van onze jongste zoon mee”

kapelle-op-den-bos Oplossing in zicht of tijd gekocht? Drup­pelteen voorlopig tot eind 2022 gered

Het zwembad De Druppelteen in Kapelle-op-den-Bos is een zorgenkindje wat de stijgende kosten betreft. “Maar er is voorlopig alvast een oplossing tot eind 2022", zegt Mathias Diricx (oppositie - CD&V) opgelucht. Gemeente Willebroek zal haar bijdrage voor dit jaar namelijk fors verhogen. “Al heeft de gemeente wel nog geen overeenkomst voor 2023. Het valt dus nog af te wachten of we verder zullen kunnen of gewoon tijd hebben gekocht”, klinkt het.

31 augustus