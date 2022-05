Bar Bascule komt terug en wordt opnieuw gezelligste bar langs ‘de vaart’ in de streek

Willebroek Atheneum Willebroek herschikt campussen, De Vaart krijgt nieuwe naam

Het GO! atheneum Willebroek gaat voor een andere invulling van de lokalen op campussen De Vaart en Vaartland. “We werken vanaf 1 september 2022 niet meer per leeftijd, maar per richting. Zo leert iedereen in de omgeving die best bij hem of haar past”, zegt directeur Serkan Bozyigit.

29 april