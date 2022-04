Asbestalarm afgekondigd bij brand in Kapelle-op-den-Bos: “Hou ramen en deuren gesloten”

Grimbergen Man die 90-jarige vrouw aanrandde tijdens home invasion wordt geïnter­neerd: “Zware psychiatri­sche problemen”

De man die in juni vorig jaar een gewelddadige home invasion pleegde in Grimbergen, is door de Brusselse raadkamer geïnterneerd. Bij de feiten werd een 90-jarige vrouw werd gewurgd en aangerand. Een kleine maand later kon in Brussel een verdachte opgepakt werden.

21 april