Armand (77) boos omdat hij naast grote premie grijpt: “Verwarm je op elektriciteit? Dan ben je net als wij de dupe. Energiepremies zijn niet eerlijk verdeeld”

meise Karlien verruilt Auberge Napoleon zondag even voor The Voice van Vlaanderen: “het restaurant en de kindjes kwamen altijd eerst, maar nu wil ik echt graag zingen”

In het dagelijkse leven baat Karlien Aelvoet (34) samen met haar man het restaurant Auberge Napoleon in Meise uit, voorts is ze mama van twee en volgt ze een opleiding tot yogadocente. Maar nu jaagt ze nog een heel andere passie na: zingen. Zondag is ze te zien in de blind auditions van The Voice van Vlaanderen.

7 oktober