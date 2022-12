9 fietsers zonder fietslicht tijdens politiecontrole

In totaal werden 96 fietsers gecontroleerd in Kapelle-op-den-Bos. Daarvan reden er negen zonder fietsverlichting. Minderjarige fietsers die niet in orde waren, kregen een lampje om hun verplaatsing veilig af te ronden. Ze kregen ook een brief mee voor hun ouders met de mededeling dat de fietsverlichting niet in orde was. Meerderjarige overtreders kregen dan weer een boete. Schoolgaande fietsers die wel over verlichting beschikten, werden beloond met spaakreflectoren.