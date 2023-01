462 handtekeningen tegen een knip in de Ipsvoordestraat: “Het is maar één van de mogelijkheden”

Kapelle-op-den-BosIn december ontvingen Nieuwenrodenaars een brief van het gemeentebestuur waarin een mogelijke knip in de Ipsvoordestraat werd aangekondigd, “in het kader van veilige fietsroutes naar school”. De gemeente laat in de brief weten dat de mening van de betrokken inwoners zou worden gepeild. Een deel van die inwoners heeft gereageerd met een petitie.

“Op de gemeenteraad van 19 december heb ik laten verstaan dat wij ons verzetten tegen de knip in deze buurt,” aldus Dirk Hermans van oppositiepartij proKA. “De lokale handelaars zullen de dupe zijn van deze onderbreking. Als de weg in tweeën worden gesplitst, kunnen hun klanten uit Humbeek niet meer tot bij hen komen. Daarbovenop komt dat de Paddegatstraat nu al verzadigd is, in het centrum van Nieuwenrode zal het verkeer nog minder gespreid worden.”

“Elke dag rijden er 1250 auto’s door de Ipsvoordestraat,” zegt Bruno Keuleers (Groen!) die als schepen bevoegd is voor mobiliteit. “Dat zijn er te veel, vooral omdat de spits van de auto’s samenvalt met die van de jonge fietsers op weg naar school. De Ipsvoordestraat is nog relatief breed, maar op het vele verkeer is deze weg en de smallere (Grimbergse) Voordestraat niet voorzien. Bewoners melden ons ook dat er te vlug wordt gereden.”

En dus wordt er uitgekeken naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid, vooral voor de fietsers, te verbeteren. “We begrijpen de bezorgdheden van de winkeliers en hun klanten,” volgens Keuleers. “Maar ik wil niet wachten op een ongeval vooraleer we ingrijpen.” De knip is één van de opties. “We moeten sowieso samenwerken met de buren in Grimbergen. Het verkeer tussen de twee gemeenten zal worden beïnvloed.”

In Grimbergen zitten ze niet te wachten op de knip, volgens Hermans. Schepen Keuleers beaamt: “Eerst hoorden we positievere signalen. Nu wordt er vanuit Grimbergen eerder gekeken naar alternatieven.” Het gaat dan bijvoorbeeld om het afsluiten van de straat, met uitzondering voor het plaatselijk verkeer. “Een regel die heel moeilijk te controleren is door de politie,” aldus Keuleers.

Inwoners van Nieuwenrode gingen intussen van deur tot deur met een petitie tegen de knip. Volgens gemeenteraadslid Hermans met succes: “Bij de laatste telling zitten we aan 462 handtekeningen, een teken dat er zeker geen draagvlak is voor de knip.”

Dinsdag 17 december houdt de gemeente een mobiliteitsoverleg. Bruno Keuleers: “De Ipsvoordestraat en de petitie zullen daar zeker besproken worden.”