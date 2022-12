400.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Kapelle-op-den-Bos raakten jullie het meest in 2022: van een kankerdiagnose door asbest tot foute verkeersborden

Volledig scherm Eric Jonckheere, de man die een proces aanspande tegen Eternit. © Joel Hoylaerts / Photonews

Eén thema springt er voor de lezers in Kapelle-op-den-Bos bovenuit: asbest. Het verhaal van Eric Jonckheere (63) beroerde jullie in april het meest van allemaal. Als kind speelde hij op het stort van asbestfabriek Eternit, de plaats waar zijn vader werkte. Eric verloor zijn vader, moeder én twee broers aan longvlieskanker, de ziekte die vorig jaar ook bij hem werd vastgesteld. Hij besloot Eternit voor de rechtbank te slepen. “Het bedrijf beging een opzettelijke fout”, zegt hij.

Niet veel later was er opnieuw asbestalarm, dit keer bij een woningbrand in de Kerselaarlaan. Er vielen gelukkig geen slachtoffers, maar de brandweer vroeg wel om ramen en deuren een tijdje gesloten te houden.

Geen geld om een bordje bij te hangen

Fons Reyniers (19) stapte begin dit jaar in de auto met zijn voorlopig rijbewijs en haalde daarmee zowaar de krant. De pientere jongeman ontdekte dat het voor alle inwoners van zijn wijk in Kapelle-op-den-Bos wettelijk onmogelijk is om tot aan hun woning te rijden. “Ik meldde het bij politie en gemeentebestuur, maar loop tegen een muur”, zei hij enigszins gefrustreerd. De gemeente zou niks ondernemen, om budgettaire redenen.

Veel crashes

Straffe rechtbankverhalen worden altijd goed gelezen, maar dat van de ramkraak in Nieuwenrode was toch echt wel spectaculair. Twee Roemenen riskeerden dit najaar 6 en 6,5 jaar cel omdat ze in 2020 een geldautomaat probeerden uit te breken met een gestolen bulldozer. Het gebouw moest zelfs gestut worden, terwijl de eerste verdieping wel bewoond was. “Dat kon hen blijkbaar niet schelen”, klonk het in de rechtbank.

Ook Ramsdonk kwam afgelopen zomer in het nieuws met een spectaculair ongeval. Het was immers al de negende keer dat er een auto in de voortuin van Wim Dufraing belandde. Deze keer was het een dronken bestuurder die met 130 km/h in de haag reed. Wim woont nochtans in een zone 50. De comedian besloot het heft in eigen handen te nemen, en met succes. Hij plaatste een blauw zwaailicht in de bocht. Het resultaat: “Plots reden ze hier minder dan 40 kilometer per uur.”

Goede en slechte buren

Ramsdonk kreeg dit voorjaar ook opnieuw te maken met een hondenbeul. Het is al de derde keer op twee jaar tijd dat een dier van Sarah Matkoski vergiftigd wordt. Zij was in dat bewuste weekend in april trouwens niet het enige slachtoffer. Bij een andere familie kon hulp voor de hond niet meer baten.

Gelukkig waren er ook mooie verhalen te vertellen, al begint het voor Linda D’Hollander (47) net iets minder fijn. Zij kreeg in september inbrekers over de vloer. De buit bestond uit laptops, geld, een smartphone en zelfs de boekentas van zoonlief. Het gezin kon wel rekenen op de steun van de buurt. Een inwoner riep op om massaal een Kapelle-op-den-Box te bestellen bij Linda’s brouwerij. Een inventieve crowdfunding dus.

Oneerlijke energiepremies en een zomerbartip

De top 10 van meest gelezen artikels wordt afgesloten door Armand (77) en Bar Bascule. De zeventiger vertelde ons in oktober dat de energiepremies van de regering niet eerlijk verdeeld worden. Zelf gebruikt hij enkel elektriciteit, waardoor hij niet in aanmerking komt voor de volledige 675 euro aan premies. Nochtans moet ook hij zijn huis deze winter verwarmen, ook al is dat dan niet met gas.

Om op café te gaan heeft Kapelle-op-den-Bos dan wel weer wat budget over. Deze zomer schuimden onze reporters de leukste zomerbars van Vlaanderen af. En zo kwamen ze ook bij Bar Bascule terecht. Wat begon als een zot idee in Antwerpen, groeide uit tot een pop-up met meer dan 300 zitplaatsen langs de kade aan het kanaal. Wie er geweest is, zal ongetwijfeld kunnen beamen dat het er goed toeven was.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

