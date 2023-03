Zoektocht nominaties Kampenhoutse Cultuurprijs van start gegaan

Aan het einde van vorig jaar pas mochten de Kerkpoortclochards hun Cultuurprijs, erediploma en een bijhorend bedrag van 200 euro in ontvangst nemen, nadat corona lang stokken in de wielen had gestoken. Vanaf deze week is de zoektocht naar een nieuwe winnaar geopend. Elke inwoner van Kampenhout kan één of meerdere kandidaten voordragen. Wie zich onderscheiden heeft op cultureel, letterkundig of historisch vlak komt in aanmerking voor de prijs. Een kandidaat nomineren kan online of op een papieren formulier dat bezorgd moet worden aan team Cultuur.