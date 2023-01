Winterse tractortocht zorgt voor sfeervolle afsluiter eindejaarsperiode

Haacht Levenloos lichaam van bejaarde man uit water gehaald in Haacht

In de Dijle in Haacht is vrijdagvoormiddag het levenloos lichaam van een 77-jarige man uit Werchter aangetroffen. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat er sprake zou zijn van een misdrijf. Of het om een ongeval of zelfdoding gaat wordt nog onderzocht.

