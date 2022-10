Winterse tractorstoet moet eindejaarsperiode feestelijk afsluiten

De tractortocht zal om 18u in het centrum van Kampenhout vertrekken, om via Buken en Relst drie uur later op datzelfde punt te eindigen. Daar worden toeschouwers en deelnemers verwarmd met een hapje en een drankje, en is er een mogelijkheid om foto’s te maken. De gemeente roept eigenaars van een tractor op om zich in te schrijven, en hun landbouwvoertuig uitbundig feestelijk op te smukken. “We hopen dat dit het begin van een mooie traditie kan zijn,” zegt schepen van landbouw Edith Grauwels (Team Burgemeester). In 2024 zal het de beurt zijn aan de deelgemeenten Nederokkerzeel en Berg.