Winkeldieven aan de haal met snoepgoed ‘voor de kinderen van het opvangcentrum’

De twee verbleven in een opvangcentrum in Sint-Truiden. Van daaruit sloegen ze toe in winkels in Kampenhout, Tienen, Merelbeke en ook in Sint-Truiden zelf. Vier keer sloeg een van hen op zijn eentje toe. Bij twee werkten ze samen. Opvallend: de twee gingen herhaaldelijk aan de haal met snoepgoed en pistachenoten. “Voor de kinderen in het opvangcentrum”, gaven ze hiervoor als verklaring. Het leidde niet tot enige mildheid bij de rechter. “Dit is waarschijnlijk hun manier om.hun dank te tonen voor de gastvrijheid van de Belgische Staat”, klonk het.