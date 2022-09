Will Tura (82) krijgt als ereburger van Kampenhout eigen expo: “We belichten vooral de beginjaren van zijn ongelofelijke carrière”

KampenhoutIn samenwerking met het gemeentebestuur van Kampenhout organiseert heemkring Campenholt een tentoonstelling over niemand minder dan Will Tura (82), keizer van het Vlaamse lied. De focus van de expo ligt op het begin van zijn carrière toen hij als jonge knaap in Kampenhout woonde en in de regio de kneepjes van het vak leerde. “Hij was toen al een ongelofelijk harde werker en een vakman puur sang, met een warm hart voor al zijn fans”, vertelt Gerry Croon.

‘Mooi, ’t leven is mooi!’. De gevleugelde woorden van Wil Tura (82) dateren al van 1989, maar zelf toen stond hij al decennialang op het podium. De keizer van het Vlaamse lied is een waar icoon en het gemeentebestuur van Kampenhout en de heemkring Campenholt vonden het hoogtijd voor een expo over het begin van zijn carrière. Deze stond normaal gepland voor 2020, maar toen gooide corona roet in het eten. “Maar we wisten het toen al: uitstel is geen afstel”, vertelt Gerry Croon van de heemkring Campenholt en dienst Vrije Tijd van Kampenhout. “De expo is nu officieel geopend tot 25 september in cultuur- en beleefcentrum De Krop in Kampenhout-centrum.”

Quote Wil Tura heeft al aangegeven enorm vereerd te zijn en hij is heel nieuwsgie­rig naar wat we hebben georgani­seerd. Hij wil de expo echter liever in alle sereniteit bezoeken, zodat hij rustig de tijd heeft alles op te nemen en terug te blikken op een geweldige periode in zijn leven Gerry Croon

De expo belicht voornamelijk de beginjaren van Wil Tura’s carrière. Als jonge knaap woonde het Vlaamse icoon namelijk een tijdlang in Kampenhout en in de regio stond hij toen al vaak op het podium. “Het gaat dan voornamelijk om de jaren 50 en 60", vervolgt Gerry. “We hebben over die periode veel materiaal verzameld in de vorm van unieke foto’s, magazines en affiches. We geven overal duiding en je komt veel te weten over het begin van Wil Tura’s carrière. Daarvoor hebben we een oproep gedaan naar de inwoners van Kampenhout, fans en we zijn ook diep gaan graven in ons archief. Hij is toen begonnen met enkel zijn gitaar in die periode, maar al snel groeide zijn band uit tot een echt orkest. Dag na dag stond hij toen op het podium: hij was een ongelofelijk harde werker en een vakman puur sang, met een warm hart voor al zijn fans. Dat hij nog steeds zo’n grote fanbasis heeft is zijn eigen verdienste.”

Ereburger

Dat Wil Tura een expo krijgt in Kampenhout is niet toevallig: de zanger is al sinds 1975 ereburger van de gemeente waar hij van 1961 tot 1967 woonde. “Wil Tura was 47 jaar de onafgebroken trekpleister op de jaarlijkse Relstse Parkfeesten in Kampenhout. Daar is hij een jaar of vijf geleden uiteindelijk mee gestopt, hij treedt in het algemeen veel minder op de laatste jaren, maar dat op zich is al heel uniek”, vertelt Gerry. “De expo loopt nog tot 25 september en Wil komt binnenkort zelf ook langs. Hij heeft al aangegeven enorm vereerd te zijn en hij is heel nieuwsgierig naar wat we hebben georganiseerd. Hij wil de expo echter liever in alle sereniteit bezoeken, zodat hij rustig de tijd heeft alles op te nemen en terug te blikken op een geweldige periode in zijn leven.”

De tentoonstelling in De Krop in Kampenhout (Dorpsstraat 9B) loopt nog tot 25 september. Toegang is gratis. Een uitgebreid verslag over de expo van Wil Tura zal je in december ook vinden in het jaarboek van de heemkring Campenholt. Openingsuren Zondag 11 september 2022 van 10:00 tot 18:00 Dinsdag 13 september 2022 van 14:00 tot 18:00 Woensdag 14 september 2022 van 13:00 tot 17:00 Zaterdag 17 september 2022 van 10:00 tot 18:00 Zondag 18 september 2022 van 10:00 tot 18:00 Dinsdag 20 september 2022 van 14:00 tot 18:00 Woensdag 21 september 2022 van 13:00 tot 17:00 Zaterdag 24 september 2022 van 10:00 tot 18:00 Zondag 25 september 2022 van 10:00 tot 18:00

Volledig scherm In samenwerking met het gemeentebestuur van Kampenhout organiseert heemkring Campenholt een tentoonstelling over niemand minder dan Will Tura (82) © JSL

Volledig scherm In samenwerking met het gemeentebestuur van Kampenhout organiseert heemkring Campenholt een tentoonstelling over niemand minder dan Will Tura (82) © JSL

Volledig scherm In samenwerking met het gemeentebestuur van Kampenhout organiseert heemkring Campenholt een tentoonstelling over niemand minder dan Will Tura (82) © JSL

Volledig scherm In samenwerking met het gemeentebestuur van Kampenhout organiseert heemkring Campenholt een tentoonstelling over niemand minder dan Will Tura (82) © JSL

Volledig scherm In samenwerking met het gemeentebestuur van Kampenhout organiseert heemkring Campenholt een tentoonstelling over niemand minder dan Will Tura (82) © JSL

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.