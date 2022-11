“Wie verloor zijn vier pauwen?” Politie op zoek naar vogeleigenaar

Leuven UCLL-lerarenop­lei­ding vraagt meer aandacht voor kunst in het onderwijs met dansperfor­man­ce: “Ceci n’est pas l’éducation.”

“Het is nu echt vijf voor twaalf.” Terwijl de klemtoon van de beleidsmakers in het onderwijsdiscours meer en meer op wiskunde en wetenschappen wordt gelegd, is de teloorgang van kunst op de lagere schoolbanken onherroepelijk ingezet. Met een dansperformance op het Ladeuzeplein volgende week woensdag eist de lerarenopleiding meer aandacht voor kunst in het onderwijs.

7 november